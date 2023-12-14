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Фергюсон: Пимблетт выбежит из клетки к мамочке

Фергюсон: Пимблетт выбежит из клетки к мамочке
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с британским проспектом Пэдди Пимблеттом, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет частью главного карда UFC 296.

«Поединок пройдёт так, как я хочу. Я уже представил это. Я не думаю, что этот паренёк побьёт меня. Посмотрим, что будет, когда он пропустит удар. И он увидит собственную кровь. Он выбежит из клетки к мамочке», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Напомним, Фергюсон не выигрывал с 2018 года. Американец последовательно проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу и Бобби Грину. Для Пимблетта это будет пятый бой в UFC.

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