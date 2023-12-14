Андрей Орловский обратился к Дане Уайту, показав результаты 90-часового голодания

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, белорусский боец Андрей Орловский рассказал, что во второй раз по примеру президента UFC Даны Уайта провёл пост. Орловский голодал на протяжении почти 90 часов. В первый раз Андрей продержался 36 часов. Уайт ранее голодал 86 часов, употребляя только воду. Впоследствии Дана признавался, что чувствует себя превосходно и предлагал последовать его примеру.

«Второй раз в моей жизни я сделал это! Это было супернапряжённо, супертяжело. Но я всё-таки это сделал. Дана, это было почти 90 часов, и теперь мне это нравится. Второй раз было легче голодать, но тяжелее тренироваться. А так — всё супергуд», — написал Орловский на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личнгого архива Андрея Орловского

Фото: Из личнгого архива Андрея Орловского