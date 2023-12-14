Сергей Ковалёв рассказал, как правильно голодать, чтобы не терялась мышечная масса

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему голодания. Ковалёв показал сообщение, в котором объясняется, как нужно подойти к этому процессу таким образом, чтобы организм не расходовал мышечную массу, а получил исключительно пользу от процесса.

«Для выработки энергии во время голодовки организм начинает расщеплять собственные белки. Этот процесс называется аутофагия. Разрушением белков занимаются ферменты. Самой лёгкой «добычей» для них могут стать мышцы. Чтобы аутофагия оставалась другом, во время голодовки необходимы физические нагрузки.

Когда мышцы работают, их качество становится приоритетным, и в топку уже полетят иммунные комплексы, антитела (например, АТ к ТПО), воспалительные ферменты, белки, вызывающие болезнь Альцгеймера, новообразования (миомы, фибромы, другие онко) и жировая ткань. Рецепт здоровой аутофагии: голодание один-два раза в месяц; физическая нагрузка и регулярные чистки», — говорится в сообщении.