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Муслим Салихов лишился соперника накануне UFC 296

Муслим Салихов лишился соперника накануне UFC 296
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Боец смешанных единоборств из Ямайки Рэнди Браун снялся с турнира UFC 296, где он должен был встретиться с россиянином Муслимом Салиховым. Об этом информирует sherdog.com. Сообщается, что у Брауна признаки простуды. Турнир пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря мск.

Напомним, Салихов в предыдущем бою встречался с датчанином Николасом Далби. Противостояние прошло всю дистанцию и завершилось единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) в пользу Далби. Бой проходил в июне этого года на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США).

Браун в предыдущем поединке одолел Веллингтона Турмана единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28). Поединок состоялся 24 июня этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

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