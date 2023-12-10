UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 296, в рамках которого пройдёт много топовых поединков. В предварительном карде выступит сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем.
В основном карде турнира главное внимание привлекают два поединка. Сначала в соглавном событии выступят Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. У них на кону будет стоять титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
А в главном событии вечера зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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«Честно говоря, я думаю, что это хороший бой для Леона, потому что Камару Усман был весьма успешен в боях с Колби. Конечно, Камару тоже борец. Но Леон очень длинный, у него очень большой размах рук. Ему будет легко защищаться от проходов и вынуждать Колби драться в стойке. Леон намного опаснее Камару, у него более отточенная ударка. Его руки быстрее, хорошие удары ногами. Думаю, он сможет остановить тейкдауны Ковингтона и перебить его в стойке за счёт превосходства в точности и силе ударов. Так что я считаю, что Леон одержит победу. Будет нелегко, но я думаю, он справится», – цитирует Бернса MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 296
Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
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«Он претендент №1? Ну, не знаю. Сразился бы я с ним вновь? Абсолютно точно, если он будет готов. На сегодняшний день никто не выделяется, но я надеюсь увидеть достойного кандидата сразу после поединка с Ковингтоном и договориться о бое. Я хочу быть активным чемпионом. Я был в хорошей форме в сентябре, но у UFC были другие планы. Они уже готовили бой Адесаньи и другие поединки. 100%, что я легко одолею Мухаммада. Если он будет следующим, то хорошо, но кто-то сейчас хочет видеть бой с ним? Вероятно, нет, однако мне придётся победить его», — сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.
Когда пройдёт турнир UFC 296
Турнир UFC 296 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile» в ночь с 16 на 17 декабря. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
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«Я уже говорил, что, если будет Колби, будет поинтереснее. Он уже изъявлял желание со мной подраться. Если он выиграет, этот бой становится ещё реальнее. Я думаю, к этому не надо готовиться. Если позовут, выйду в клетку. И можно будет там же ещё один поединок провести», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Полный кард турнира UFC 296
Главный кард
- Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;
- Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;
- Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;
- Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт;
- Висенте Люке — Иан Гарри;
Предварительный кард
- Джош Эмметт — Брайс Митчелл;
- Ирен Алдана — Кэрол Роса;
- Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;
- Кейси О’Нил — Ариани Липски;
- Алонзо Мэнифилд — Дастин Джейкоби;
- Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;
- Андре Фили — Лукас Алмейда;
- Мартин Будай — Шамиль Газиев;
- Рэнди Браун — Муслим Салихов.