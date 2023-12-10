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UFC 296: Леон Эдвардс — Колби Ковингтон, дата и время турнира, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв, Ислам Махачев

UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 296: Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
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В главном событии вечера может определиться следующий соперник Ислама.

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 296, в рамках которого пройдёт много топовых поединков. В предварительном карде выступит сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем.

В основном карде турнира главное внимание привлекают два поединка. Сначала в соглавном событии выступят Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. У них на кону будет стоять титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа - Брэндон Ройвал
17 декабря 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Брэндон Ройвал

А в главном событии вечера зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Колби Ковингтон

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC 296 Когда пройдёт турнир UFC 296 Полный кард турнира UFC 296
Live Сергей Сорокин

😇 Гилберт Бёрнс оставил прогноз на главный бой UFC 296

«Честно говоря, я думаю, что это хороший бой для Леона, потому что Камару Усман был весьма успешен в боях с Колби. Конечно, Камару тоже борец. Но Леон очень длинный, у него очень большой размах рук. Ему будет легко защищаться от проходов и вынуждать Колби драться в стойке. Леон намного опаснее Камару, у него более отточенная ударка. Его руки быстрее, хорошие удары ногами. Думаю, он сможет остановить тейкдауны Ковингтона и перебить его в стойке за счёт превосходства в точности и силе ударов. Так что я считаю, что Леон одержит победу. Будет нелегко, но я думаю, он справится», – цитирует Бернса MMAJunkie.

20:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 296

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

20:01 Сергей Сорокин

💪🏽 Эдвардс оценил вероятность боя с Белалом Мухаммадом

«Он претендент №1? Ну, не знаю. Сразился бы я с ним вновь? Абсолютно точно, если он будет готов. На сегодняшний день никто не выделяется, но я надеюсь увидеть достойного кандидата сразу после поединка с Ковингтоном и договориться о бое. Я хочу быть активным чемпионом. Я был в хорошей форме в сентябре, но у UFC были другие планы. Они уже готовили бой Адесаньи и другие поединки. 100%, что я легко одолею Мухаммада. Если он будет следующим, то хорошо, но кто-то сейчас хочет видеть бой с ним? Вероятно, нет, однако мне придётся победить его», — сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.

20:01 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC 296

Турнир UFC 296 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile» в ночь с 16 на 17 декабря. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

20:01 Сергей Сорокин

🏆 Махачев хотел бы выйти в клетку после боя Эдвардс — Ковингтон

«Я уже говорил, что, если будет Колби, будет поинтереснее. Он уже изъявлял желание со мной подраться. Если он выиграет, этот бой становится ещё реальнее. Я думаю, к этому не надо готовиться. Если позовут, выйду в клетку. И можно будет там же ещё один поединок провести», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

20:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 296

Главный кард

  • Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;
  • Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;
  • Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;
  • Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт;
  • Висенте Люке — Иан Гарри;

Предварительный кард

  • Джош Эмметт — Брайс Митчелл;
  • Ирен Алдана — Кэрол Роса;
  • Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;
  • Кейси О’Нил — Ариани Липски;
  • Алонзо Мэнифилд — Дастин Джейкоби;
  • Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;
  • Андре Фили — Лукас Алмейда;
  • Мартин Будай — Шамиль Газиев;
  • Рэнди Браун — Муслим Салихов.
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