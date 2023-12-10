UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 296, в рамках которого пройдёт много топовых поединков. В предварительном карде выступит сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем.

В основном карде турнира главное внимание привлекают два поединка. Сначала в соглавном событии выступят Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. У них на кону будет стоять титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

А в главном событии вечера зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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