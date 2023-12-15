Стерлинг: Двалишвили удивит весь мир и вырубит Сехудо

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на бой своего коллеги и друга Мераба Двалишвили, который на UFC 296 встретится с Генри Сехудо.

«Считаю, Генри Сехудо будет способен бороться три-четыре минуты, а может быть, и весь первый раунд. Однако после этого вы заметите большой спад в его продуктивности, и думаю, что Генри запутается, если Мераб продолжит натиск и сосредоточится на том, что необходимо, не торопясь и не совершая ошибок.

Сехудо хорошо справляется, используя свою стойку карате. Если на него набежать, то он использует свою сильную правую руку. Мой ранний прогноз: Двалишвили победит Сехудо в третьем раунде техническим нокаутом. На самом деле, Мераб не фанат сабмишенов, но я не собираюсь выдавать припасённые им хитрости.

Этот бой очень равный, если оценивать ударную технику и сильные стороны обоих парней, которые они используют в бою. Генри не приходилось мучиться в боях с более высокими оппонентами, но ему было нелегко, когда он встретился с Деметриусом Джонсоном из-за разницы в росте. Мераб не ниже, а примерно такого же роста, и я думаю, что ему [Сехудо] будет немного сложно работать в этом бою. Мераб не самый большой парень в легчайшем весе, но у него удар, как у более крупного атлета. Мераб удивит весь мир и удивит Генри Сехудо 17 декабря», — заявил Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.