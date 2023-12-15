Эдвардс обошёл Махачева и признан бойцом года по версии World MMA Awards

Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс удостоен звания боец года по версии престижной ежегодной всемирной премии World MMA Awards. Эдвардс обошёл таких соперников на приз, как россиянин Ислам Махачев, новозеландец Исраэль Адесанья, американец Алджамейн Стерлинг и представитель Швеции Садибу Си.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте нынешнего года, Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Противостояние продолжалось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Этот поединок был единственным для Эдвардса в 2023 году. В ночь с 16 на 17 декабря мск он сразится с Колби Ковингтоном.