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UFC 296: Леон Эдвардс – Колби Ковингтон, дата и время турнира, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв

Ковингтон и Эдвардс определят следующую жертву Махачева. Где смотреть UFC 296
Сергей Сорокин
UFC 296: превью турнира
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В карде сразу два титульных поединка и три бойца из России.

Дата и время турнира UFC 296

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 296. В предварительном карде выступят сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем. В соглавном поединке вечера за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе будут биться Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. А в главном бою зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.

Старт турнира – в 2:00 мск. Основной кард начнётся в 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 296

Главный кард

Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;
Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;
Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;
Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт.

Предварительный кард

Джош Эмметт — Брайс Митчелл;
Ирен Алдана — Кэрол Роза;
Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;
Кейси О’Нил — Ариане Липски;
Алонзо Менифилд — Дастин Джейкоби;
Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;
Андре Фили — Лукас Алмейда;
Мартин Будай — Шамиль Газиев;
Рэнди Браун — Муслим Салихов.

Материалы о турнире UFC 296

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE
«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC «Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC
«Пусть тренируется, подрастёт». Махачев избегает самого опасного соперника в дивизионе? «Пусть тренируется, подрастёт». Махачев избегает самого опасного соперника в дивизионе?

Прогноз на бой Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем чемпионском поединке.

«Я склоняюсь к Леону. Мы видели, что произошло в бою Колби Ковингтона и Усмана. Очевидно, для Ковингтона нокаут не прошёл бесследно. К тому же Леон крупнее.

Поединок пройдёт в стойке. Даже Усман не смог удержать Эдвардса. И Леон нокаутировал его, чего не смог сделать Колби.

Леон определённо лучше в стойке. Единственное, где у Колби есть преимущество – это кардио. Если он будет постоянно находиться перед лицом соперника… хотя это очень опасно с кем-то вроде Леона, потому что он может ударить. Эдвардс опасен до самого конца боя, и это пугает», — сказал Томпсон в подкасте The MMA Hour.

Также своими ожиданиями от боя поделился экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман.

«Леон считает, что, одолев меня дважды, он справится и с Ковингтоном. Думаю, Леон верит в это, так что только из-за этой уверенности я выбираю Эдвардса», — сказал Усман на шоу DC & RC.

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