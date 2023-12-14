Ковингтон и Эдвардс определят следующую жертву Махачева. Где смотреть UFC 296

Дата и время турнира UFC 296
В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 296. В предварительном карде выступят сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем. В соглавном поединке вечера за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе будут биться Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. А в главном бою зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.
Старт турнира – в 2:00 мск. Основной кард начнётся в 6:00 мск.
Прямая трансляция боя Леон Эдвардс – Колби Ковингтон
Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 296
Главный кард
Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;
Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;
Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;
Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт.
Предварительный кард
Джош Эмметт — Брайс Митчелл;
Ирен Алдана — Кэрол Роза;
Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;
Кейси О’Нил — Ариане Липски;
Алонзо Менифилд — Дастин Джейкоби;
Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;
Андре Фили — Лукас Алмейда;
Мартин Будай — Шамиль Газиев;
Рэнди Браун — Муслим Салихов.
Материалы о турнире UFC 296
Прогноз на бой Леон Эдвардс – Колби Ковингтон
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем чемпионском поединке.
«Я склоняюсь к Леону. Мы видели, что произошло в бою Колби Ковингтона и Усмана. Очевидно, для Ковингтона нокаут не прошёл бесследно. К тому же Леон крупнее.
Поединок пройдёт в стойке. Даже Усман не смог удержать Эдвардса. И Леон нокаутировал его, чего не смог сделать Колби.
Леон определённо лучше в стойке. Единственное, где у Колби есть преимущество – это кардио. Если он будет постоянно находиться перед лицом соперника… хотя это очень опасно с кем-то вроде Леона, потому что он может ударить. Эдвардс опасен до самого конца боя, и это пугает», — сказал Томпсон в подкасте The MMA Hour.
Также своими ожиданиями от боя поделился экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман.
«Леон считает, что, одолев меня дважды, он справится и с Ковингтоном. Думаю, Леон верит в это, так что только из-за этой уверенности я выбираю Эдвардса», — сказал Усман на шоу DC & RC.