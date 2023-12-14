Ковингтон и Эдвардс определят следующую жертву Махачева. Где смотреть UFC 296

В карде сразу два титульных поединка и три бойца из России.

Дата и время турнира UFC 296

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 296. В предварительном карде выступят сразу три бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, Муслим Салихов – с Рэнди Брауном, а Шамиль Газиев – с Мартином Будаем. В соглавном поединке вечера за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе будут биться Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. А в главном бою зарубятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом противостоянии может определиться следующий соперник Ислама Махачева.

Старт турнира – в 2:00 мск. Основной кард начнётся в 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 296

Главный кард

Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;

Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;

Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;

Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт.

Предварительный кард

Джош Эмметт — Брайс Митчелл;

Ирен Алдана — Кэрол Роза;

Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;

Кейси О’Нил — Ариане Липски;

Алонзо Менифилд — Дастин Джейкоби;

Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;

Андре Фили — Лукас Алмейда;

Мартин Будай — Шамиль Газиев;

Рэнди Браун — Муслим Салихов.

Материалы о турнире UFC 296

Прогноз на бой Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем чемпионском поединке.

«Я склоняюсь к Леону. Мы видели, что произошло в бою Колби Ковингтона и Усмана. Очевидно, для Ковингтона нокаут не прошёл бесследно. К тому же Леон крупнее.

Поединок пройдёт в стойке. Даже Усман не смог удержать Эдвардса. И Леон нокаутировал его, чего не смог сделать Колби.

Леон определённо лучше в стойке. Единственное, где у Колби есть преимущество – это кардио. Если он будет постоянно находиться перед лицом соперника… хотя это очень опасно с кем-то вроде Леона, потому что он может ударить. Эдвардс опасен до самого конца боя, и это пугает», — сказал Томпсон в подкасте The MMA Hour.

Также своими ожиданиями от боя поделился экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман.

«Леон считает, что, одолев меня дважды, он справится и с Ковингтоном. Думаю, Леон верит в это, так что только из-за этой уверенности я выбираю Эдвардса», — сказал Усман на шоу DC & RC.