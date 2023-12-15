Алексей Олейник — Фернандо Родригес: прямой эфир боя начнётся примерно в 20:30 мск

Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В рамках спортивного мероприятия поединок проведёт россиянин Алексей Олейник, соперником которого будет бразилец Фернандо Родригес.

Прямой эфир боя Олейника с Родригесом можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события не только поединка россиянина и бразильца, но и всего спортивного шоу.

Старт турнира намечен на 15:00 мск. Бой Алексея и Фернандо начнётся ориентировочно в 20:30 мск.

Напомним, изначально Олейник должен был встретиться с британцем Оли Томпсоном, но тот снялся с поединка. Сообщалось, что у него возникли проблемы с получением визы.