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Олейник победил Родригеса на турнире RCC 17

Олейник победил Родригеса на турнире RCC 17
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Россиянин Олейник победил удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, изначально Олейник должен был встретиться с британцем Оли Томпсоном, но тот снялся с поединка. Сообщалось, что у него возникли проблемы с получением визы.

Отметим, что на счету 46-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

В главном событии вечера на турнире RCC 17, который в данный момент проходит в Екатеринбурге, встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Для россиянина Шлеменко этот бой является принципиальным, так как ранее он уже проигрывал сербу в поединке.

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