Джефф Монсон сообщил, что его гражданство США прекращено

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о процедуре выхода из гражданства США.

«В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США», — приводит слова Монсона ТАСС.

В активе Монсона 89 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В середине февраля Монсон рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки.