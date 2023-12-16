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Звёзды UFC попытались на русском языке прочитать фразы из сериала «Слово пацана»

Звёзды UFC попытались на русском языке прочитать фразы из сериала «Слово пацана»
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Известные бойцы UFC Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Пэдди Пимблетт и Тони Фергюсон попытались произнести на русском языке фразы из нашумевшего российского сериала «Слово пацана».

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале UFC Eurasia.

Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 296, в главном бою которого чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс сразится с американцем Колби Ковингтоном. В соглавном событии обладатель титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту против американца Брэндона Ройвала. Также в рамках основного карда пройдёт поединок между Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном.

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