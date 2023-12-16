Фергюсон — Пимблетт: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:20 мск

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт (20-3) сразится с бывшим временным чемпионом дивизиона, американцем Тони Фергюсоном (25-9).

Пимблетт не выступал с декабря 2022 года, когда на турнире UFC 282 единогласным решением победил американца Джареда Гордона. Фергюсон на UFC 291 в июле уступил соотечественнику, Бобби Грину.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, а бой Пимблетт – Фергюсон начнётся примерно в 6:20 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.