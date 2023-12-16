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UFC 296, Леон Эдвардс — Колби Ковингтон, Шавкат Рахмонов, дата и время турнира, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв

UFC 296: Ковингтон выбесил Эдвардса, Махачев внимательно наблюдает за событиями. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 296, Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
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В карде два огненных титульника и бои двух россиян.

В ночь на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 296, которым лучший ММА-промоушен планеты закроет календарный год. Возглавит ивент поединок за титул в полусреднем весе между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Колби Ковингтон

В соглавном событии Александр Пантожа и Брэндон Ройвал сразятся за пояс в наилегчайшей весовой категории.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа - Брэндон Ройвал
17 декабря 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Брэндон Ройвал

Также внимание привлекает бой между непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном. В предварительном карде выступят два бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, а дебютант UFC Шамиль Газиев – с Мартином Будаем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC 296 Когда пройдёт турнир UFC 296 Полный кард турнира UFC 296
Live Яхья Гасанов

👍🏽Эдвардс высказался о возможном поединке с Белалом Мухаммадом

«Он претендент №1? Ну, не знаю. Сразился бы я с ним вновь? Абсолютно точно, если он будет готов. На сегодняшний день никто не выделяется, но я надеюсь увидеть достойного кандидата сразу после поединка с Ковингтоном и договориться о бое. Я хочу быть активным чемпионом. Я был в хорошей форме в сентябре, но у UFC были другие планы. Они уже готовили бой Адесаньи и другие поединки. 100%, что я легко одолею Мухаммада. Если он будет следующим, то хорошо, но кто-то сейчас хочет видеть бой с ним? Вероятно, нет, однако мне придётся победить его», — сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.

10:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 296

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:04 Яхья Гасанов

😎Ислам Махачев посетит турнир и внимательно будет наблюдать за главным поединком

Российский чемпион хотел бы встретиться с победителем боя Эдвардс — Ковингтон. Кроме того, Ислам будет секундировать своего одноклубника Тагира Уланбекова.

10:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 296

Турнир UFC 296 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile» в ночь с 16 на 17 декабря. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

10:03 Яхья Гасанов

😢Из карда турнира выбыло сразу два поединка

Иэн Гэрри снялся с турнира из-за пневмонии, его бой с Висенте Люке был отменён. Кроме того, Муслим Салихов должен был встретиться с Рэнди Брауном, но ямаец выбыл из-за болезни.

10:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 296

Основной кард:

Леон Эдвардс — Колби Ковингтон;
Александр Пантожа — Брэндон Ройвал;
Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон;
Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт;
Джош Эмметт — Брайс Митчелл.

Предварительный кард:

Алонзо Мэнифилд — Дастин Джейкоби;
Ирен Алдана — Кэрол Роса;
Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер;
Кейси О’Нил — Ариани Липски;
Тагир Уланбеков — Коди Дёрден;
Андре Фили — Лукас Алмейда;
Мартин Будай — Шамиль Газиев.

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