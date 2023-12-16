UFC 296: Ковингтон выбесил Эдвардса, Махачев внимательно наблюдает за событиями. LIVE

В карде два огненных титульника и бои двух россиян.

В ночь на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 296, которым лучший ММА-промоушен планеты закроет календарный год. Возглавит ивент поединок за титул в полусреднем весе между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

В соглавном событии Александр Пантожа и Брэндон Ройвал сразятся за пояс в наилегчайшей весовой категории.

Также внимание привлекает бой между непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном. В предварительном карде выступят два бойца из России. Тагир Уланбеков сразится с Коди Дёрденом, а дебютант UFC Шамиль Газиев – с Мартином Будаем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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