«Путин — лучший президент, не сомневаюсь в его победе». Легков — о «Команде Путина»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал своё вхождение в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Всегда поддерживал Владимира Путина. Я всегда со своим президентом. Он много сделал для спорта. Я считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе. Я сам всегда рядом, если нужно. Для меня большая честь быть в «Команде Путина», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, в список лиц, которые поддержат выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ 2024 года, вошли в том числе прославленные спортсмены, среди них и Александр Легков. Выборы президента России 2024 года будут проходить в период с 15 по 17 марта.