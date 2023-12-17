Результаты UFC 296: Эдвардс — Ковингтон

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В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC 296, в главном событии которого бой провели британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон.

Все результаты турнира UFC 296:

Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46);

Александр Пантожа победил Брэндона Ройвала единогласным решением (50-45, 50-45-49-46);

Шавкат Рахмонов победил Стивена Томпсона удушающим приёмом – (раунд 2, 4:56);

Пэдди Пимблетт победил Тони Фергюсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Джош Эмметт победил Брайса Митчелла нокаутом (раунд 1, 1:57);

Алонзо Менифилд победил Дастина Джейкоби единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Ирене Альдана победила Кэрол Розу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Коди Гарбрандт победил Брайана Келлехера нокаутом (раунд 1, 3:42);

Ариане Липски победила Кейси О'Нилл болевым приёмом на руку – (раунд 2, 1:18)

Тагир Уланбеков победил Коди Дёрдена удушающим приёмом – (раунд 2, 4:25);

Андре Фили победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом (раунд 1, 3:32);

Шамиль Газиев победил Мартина Будая техническим нокаутом (раунд, 2, 0:56).

Отметим, что действующие чемпионы UFC Леон Эдвардс и Александр Пантожа защитили свои чемпионские титулы в полусреднем и наилегчайшем весе.