Результаты UFC 296: Эдвардс — Ковингтон

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC 296, в главном событии которого бой провели британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон.
Все результаты турнира UFC 296:
Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46);
Александр Пантожа победил Брэндона Ройвала единогласным решением (50-45, 50-45-49-46);
Шавкат Рахмонов победил Стивена Томпсона удушающим приёмом – (раунд 2, 4:56);
Пэдди Пимблетт победил Тони Фергюсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Джош Эмметт победил Брайса Митчелла нокаутом (раунд 1, 1:57);
Алонзо Менифилд победил Дастина Джейкоби единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Ирене Альдана победила Кэрол Розу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Коди Гарбрандт победил Брайана Келлехера нокаутом (раунд 1, 3:42);
Ариане Липски победила Кейси О'Нилл болевым приёмом на руку – (раунд 2, 1:18)
Тагир Уланбеков победил Коди Дёрдена удушающим приёмом – (раунд 2, 4:25);
Андре Фили победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом (раунд 1, 3:32);
Шамиль Газиев победил Мартина Будая техническим нокаутом (раунд, 2, 0:56).
Отметим, что действующие чемпионы UFC Леон Эдвардс и Александр Пантожа защитили свои чемпионские титулы в полусреднем и наилегчайшем весе.