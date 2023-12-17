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Шавкат Рахмонов: теперь я достоин биться за титул

Шавкат Рахмонов: теперь я достоин биться за титул
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Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов прокомментировал свою победу в поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.

Напомним, бой продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишеном.

«Вчера у меня на родине, в Казахстане, был большой праздник — День независимости Казахстана. Так что я хочу поздравить всю страну с этим.

Что касается самого поединка, то Вандербой – очень жёсткий парень. Я рад, что смог его финишировать. Считаю, что теперь я достоин биться за титул», – сказал Рахмонов после боя.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) - Стивен Томпсон
17 декабря 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
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Стивен Томпсон
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