Шавкат Рахмонов: теперь я достоин биться за титул

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов прокомментировал свою победу в поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.

Напомним, бой продлился два раунда и завершился победой Рахмонова сабмишеном.

«Вчера у меня на родине, в Казахстане, был большой праздник — День независимости Казахстана. Так что я хочу поздравить всю страну с этим.

Что касается самого поединка, то Вандербой – очень жёсткий парень. Я рад, что смог его финишировать. Считаю, что теперь я достоин биться за титул», – сказал Рахмонов после боя.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.