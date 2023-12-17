Пимблетт: меня успокаивает тот факт, что я выиграл каждый раунд у Фергюсона

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт дал комментарий по поводу своего поединка с американцем Тони Фергюосоном на UFC 296 в Лас-Вегасе.

«Да, грэпплинг был частью моего плана на бой. Пару недель назад я получил чёрный пояс второго дана, но я ещё особо не показывал свой грэпплинг в UFC, так что мы решили, что пришло время.

Я немного разочарован, что не финишировал Тони. Но он один из самых жёстких ублюдков в истории этого октагона, тот факт, что я выиграл у него каждый раунд, меня успокаивает», — сказал Пимблетт после боя.

В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения. Пимблетт идёт на серии из семи побед.