Федерация бокса России отреагировала на трагическую смерть юного боксёра

Федерация бокса России прокомментировала гибель 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске, о чём стало известно сегодня, 17 декабря.

Напомним, спортсмену стало плохо из-за пропущенного удара, после чего поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как заявляет администрация Первоуральска, боксёр представил все документы и медицинские справки, необходимые для допуска к соревнованиям.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в официальном сообщении.