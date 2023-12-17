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Тони Фергюсон прокомментировал седьмое поражение подряд в UFC

Тони Фергюсон прокомментировал седьмое поражение подряд в UFC
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон прокомментировал седьмое поражение подряд в организации.

«Я люблю свою семью и всех, кто меня поддерживает. Вы все просто огонь! Я встретил многих из вас сегодня. Продолжайте верить. Шаг за шагом. Запомните мои слова! Ваш чемпион», — написал Фергюсон в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) Фергюсон уступил единогласным судейским решением британцу Пэдди Пимблетту.

Ранее он проиграл Бобби Грину, Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Примечательно, что в последний раз американец побеждал в 2019 году, когда на турнире UFC 238 досрочно остановил соотечественника Дональда Серроне.

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