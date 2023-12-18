Хабиб обратился к Уланбекову после его боя на UFC 296 с американцем Дёрденом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил своего соотечественника и приятеля Тагира Уланбекова с победой в поединке с американцем Коди Дёрденом. Их бой проходил в ночь с 16 на 17 декабря мск на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) в рамках UFC 296.

«Ещё много пороха в тебе, брат», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Сильву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.

Отметим, что в главном турнире UFC 296 британец Леон Эдвардс защитил чемпионский титул UFC в полусреднем весе, победив представителя США Колби Ковингтона.