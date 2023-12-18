Пимблетт раскрыл, из-за чего остался расстроен после победы в бою с Фергюсоном

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт прокомментировал победу, одержанную в поединке с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе. Напомним, бой продолжался все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

«Расстроен, что не успел финишировать, но Тони умеет держать удар», — написал Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности Пэдди провёл в смешанных единоборствах 24 поединка, в которых одержал 21 победу (шесть нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Фергюсона 25 побед и 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Для американца это поражение стало седьмым кряду.

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