Фергюсон уже никакой, но и Пимблетт – голый король. Самый странный бой UFC 296

В ночь в 16 на 17 декабря проходит мощнейший турнир UFC 296, в рамках которого запланировано много топовых противостояний. Особенный интерес вызывала битва, в которой сошлись Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт. Соперники отлично подогрели это противостояние, а главная интрига заключалась в том, сможет ли Эль Кукуй прервать ужасную серию из поражений. 39-летний американец шесть раз подряд оступился, а последняя победа над Дональдом Серроне случилась 8 июня 2019 года.

На фоне Фергюсона полной противоположностью выглядел его соперник. Пимблетт шёл на серии из шести побед подряд, а в UFC снес четырех оппонентов. Последовательно перед лицом Пэдди капитулировали Луиджи Вендрамини, Родриго Варгас, Джордан Ливитт и Джаред Гордон. Конечно, у многих имелись вопросы по последней победе, когда судьи приняли сторону британца, но всё было далеко не так однозначно. Но при этом Пэдди все равно является одним из тех бойцов, на которых делается большая ставка в UFC.

С первых же секунд Пэдди начал выкидывать опаснейшие атаки. Тони при этом по-хозяйски занял центр октагона, стал поддавливать соперника на дистанции. Но американец, совершенно точно, начал быстро уставать, чем и воспользовался Пимблетт. Он несколько раз попал по сопернику, после чего Фергюсона откровенно заболтало. Складывалось ощущение, что Тони не сможет пережить такой ущерб.

Под занавес первого раунда американец пропустил очень болезненную «двоечку», после которой оппоненты оказались на канвасе. Сначала Пимблетт попытался финишировать соперника приемом, но затем сосредоточился на попытках добивания. И всё-таки первый раунд Эль Кукуй пережил. Во второй пятиминутке Тони снова допустил обидную ошибку. Он рухнул на канвас во время собственного хай-кика, не смог удержать равновесие. Пэдди начал буквально разбивать оппонента. Он молотил Тони мощнейшими ударами. А Фергюсон терпел и пытался выдержать это мощнейшее испытание на прочность.

С одной стороны, Тони безнадежно проигрывал раунд, выглядел абсолютно беспомощно. С другой, удивляло то, насколько терпеливо Фергюсон выдерживал все атаки от соперника. В третьем раунде Пимблетт выглядел не лучшим образом. Этим воспользовался американец, который начал работать локтями. Складывалось ощущение, что Пэдди ищет в борьбе своё спасение, функционально он очень сильно просел. Но получилось довести дело до судейского решения.

Вердикт рефери никого не удивил. Пэдди забрал седьмую победу подряд единогласным решением. А для Тони это поражение стало седьмым в неприятнейшей серии. Поэтому Эль Кукуй оказался на грани пропасти, может покинуть UFC.