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Рефери реванша Шлеменко и Илича объяснил остановку боя в первом раунде

Рефери реванша Шлеменко и Илича объяснил остановку боя в первом раунде
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Вячеслав Киселёв, рефери реванша между россиянином Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем, дал комментарий по поводу остановки боя. Напомним, Шлеменко победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Прежде чем произошла эта ситуация, Александр Илич пропустил сильный удар в живот. Я ярко видел открытый рот и, собственно говоря, голосовую подачу. Он фактически закричал после пропущенного удара. Соответственно, дальше я реагировал на это – сможет ли он защищаться или нет. Он выбрал позицию перейти на бок, закрыться в глухую защиту и начинать получать удары от Шлеменко. Я обычно на 10-секундном отсчёте показываю, что я слышу. Этого отсчёта не было. Поэтому ориентироваться по времени я не мог. Поэтому я реагировал на то, что демонстрирует спортсмен. Он фактически закричал, а дальше продемонстрировал мне, что неспособен сопротивляться дальнейшей атаке Шлеменко», — сказал Киселёв в интервью RCC.

Видео можно посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в "Телеграме".

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