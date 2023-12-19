Дана Уайт назвал недавнее событие, которое негативно скажется на ММА

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавнюю сделку, согласно которой промоушен Bellator был приобретён Professional Fighters League (PFL). По мнению Уайта, это негативно отразится на смешанных единоборствах.

«Bellator сливается с PFL, и это плохо. Плохая новость. Нет ничего хорошего в том, когда вариантов становится меньше. Это определённо нехорошо», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что бренд Bellator продолжит существование, но под управлением PFL. Кроме того, отмечалось, что в 2024 году будет организован турнир, где чемпионы Bellator проведут поединки с обладателями титулов в PFL.

Ранее Дана ответил на вопрос относительно следующего соперника британского бойца Леона Эдвардса.