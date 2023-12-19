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Дана Уайт назвал недавнее событие, которое негативно скажется на ММА

Дана Уайт назвал недавнее событие, которое негативно скажется на ММА
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавнюю сделку, согласно которой промоушен Bellator был приобретён Professional Fighters League (PFL). По мнению Уайта, это негативно отразится на смешанных единоборствах.

«Bellator сливается с PFL, и это плохо. Плохая новость. Нет ничего хорошего в том, когда вариантов становится меньше. Это определённо нехорошо», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что бренд Bellator продолжит существование, но под управлением PFL. Кроме того, отмечалось, что в 2024 году будет организован турнир, где чемпионы Bellator проведут поединки с обладателями титулов в PFL.

Ранее Дана ответил на вопрос относительно следующего соперника британского бойца Леона Эдвардса.

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