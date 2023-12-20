Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с Каллумом Смитом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Их бой пройдёт 14 января в Канаде.

«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в последнем поединке, проходившем в конце января нынешнего года, Артур встречался с Энтони Ярдом (Великобритания). Бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.