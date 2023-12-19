Умар Нурмагомедов – Уланбекову: душнила, хватит людей душить

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу соотечественника и приятеля Тагира Уланбекова на UFC 296. Напомним, Уланбеков встречался с американцем Коди Дёрденом. Противостояние продолжалось два раунда и завершилось победой Тагира удушающим приёмом.

«Душнила, хватит людей душить. Рад за тебя, бразе», — написал Нурмагомедов.

Напомним, для Уланбекова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах (один раз Тагир победил нокаутом). Также у российского бойца были два поражения.

Что касается Нурмагомедова, то ранее Умар обратился к президенту UFC Дане Уайту, заявив о желании как можно скорее получить следующий бой.