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Умар Нурмагомедов – Уланбекову: душнила, хватит людей душить

Умар Нурмагомедов – Уланбекову: душнила, хватит людей душить
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу соотечественника и приятеля Тагира Уланбекова на UFC 296. Напомним, Уланбеков встречался с американцем Коди Дёрденом. Противостояние продолжалось два раунда и завершилось победой Тагира удушающим приёмом.

«Душнила, хватит людей душить. Рад за тебя, бразе», — написал Нурмагомедов.

Напомним, для Уланбекова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах (один раз Тагир победил нокаутом). Также у российского бойца были два поражения.

Что касается Нурмагомедова, то ранее Умар обратился к президенту UFC Дане Уайту, заявив о желании как можно скорее получить следующий бой.

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