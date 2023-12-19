Джейк Пол будет сотрудничать с Федерацией бокса США на ОИ-2024 в Париже

Американский боец-блогер Джейк Пол станет партнёром USA Boxing на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Для меня большая честь сотрудничать с USA Boxing в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Этой зимой я буду тренироваться с олимпийской сборной в Колорадо-Спрингс, а в июле поеду с ними в Париж, чтобы усилить боксеров-любителей нашей страны.

Моя приверженность боксу намного больше, чем мои достижения на ринге. Я полон решимости добиться большего влияния за пределами ринга, чем все, что я делаю внутри него. Я считаю, что в США лучшие боксеры. Вот и проверим это", — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, 16 декабря на турнире в Орландо Пол впервые победил боксёра-профессионала, нокаутировав в первом раунде соотечественника Андре Августа.