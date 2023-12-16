Гроза пенсионеров. Джейк Пол разбил 35-летнего ноунейма и мечтает о чемпионском поясе

В Орландо (США) в ночь на 16 декабря состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге встретились известный американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Андре Август.

Ставший популярным в мире единоборств Джейк Пол провёл свой очередной, третий в этом году поединок по профессиональному боксу. В начале года Пол впервые разделил ринг с профессиональным боксёром Томом Фьюри – братом Цыганского короля Тайсона Фьюри. Чем закончился тот поединок вы, наверное, помните: Джейк проиграл решением судей, продемонстрировав свой реальный уровень. До этого Пол боксировал с экс-звёздами UFC, набивая себе рекорд и делая громкие заявления. Но давайте признаемся честно: разве победа над Беном Аскреном, который и в лучшие годы не имел никаких навыков в стойке, может сказать об уровне бокса Пола? Или две победы над Тайроном Вудли, который просто вышел зарабатывать деньги?

Конечно, никто всерьёз не воспринимал Пола как профессионального боксёра после таких побед. Да, в коллекции побед Джейка есть громкие имена, но все те, с кем боксировал блогер, уже находились на пенсии. Первый же попавшийся боксёр-профессионал показал Полу его место.

Джейк решил, что пока рановато боксировать на таком уровне, и провёл ещё один бой с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Блогер одержал очередную победу, закрыв поражение от Фьюри, но опять же есть большие вопросы к уровню соперника. Сложилось впечатление, что Диаз совершенно не готовился к бою, вышел с лишним весом, и даже в таких условиях Джейк не сумел нокаутировать Нейта, победив лишь решением судей.

В конце года Пол вновь решил вернуться к поединкам с профессиональными боксёрами. На этот раз выбор пал на 35-летнего Андре Августа. Да, американец профессионально занимается боксом и даже имел рекорд 10-1-1 перед боем с Полом, но если внимательно изучить статистику выступлений Андре, то станет понятно, что его уровень крайне невысокий. К бою с Джейком он подошёл на серии из пяти побед над такими соперниками, как, например, Хорхе Гарсия с рекордом 5-16 или Джереми Паркс с рекордом 6-25. Мощнейшая победная серия, ничего не скажешь.

Зато Джейк пытался всем показать, что он стремится к результатам в профессиональном боксе, мечтает о рейтингах и титулах, поэтому и выбрал себе в соперники боксёра, правда, про уровень Августа он говорить ничего не стал.

Всё закончилось в первом раунде, что, собственно, не вызвало удивления. Бой проходил в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), и Пол показал самый большой вес в своей профессиональной карьере – 90,4 кг. К слову, Август до этого проводил поединки в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), но ради поединка с Полом, конечно, наел 10 кг.

Сам бой вызвал неоднозначные эмоции. С одной стороны, Пол неплохо двигался, несмотря на то что впервые боксировал в таком весе, здорово использовал джеб, который Август «съедал» раз за разом, пытался комбинировать, проверять корпус соперника. При этом техника боковых ударов, хуков у Пола по-прежнему «колхозная», хотя блогер проводил уже девятый поединок в ринге.

С другой стороны, Андре выглядел очень тяжёлым: медленно перемещался, не мог толком попасть по блогеру, который стоял перед ним с опущенными руками. Да и активных действий от Августа практически не было: он просто вышел принимать удары блогера на себя.

И принял. В середине первого раунда Джейк выбросил точный апперкот, после которого Август рухнул на пол. Андре поднялся на счёт «десять», но едва стоял на ногах, и рефери остановил поединок.

В СМИ уже пестрят заголовки о том, что Джейк Пол впервые победил профессионального боксёра, и, пожалуй, этого и добивался блогер: чтобы о нём говорили как о профессиональном спортсмене и что якобы боксировать он может на любом уровне. Вот только к уровню соперника вопросов едва ли не больше, чем к уровню того же Нейта Диаза.

После боя Пол, как всегда, нахваливал себя и ставил перед собой фантастические цели. Верит ли сам Джейк в это – неизвестно.

«Я не знаю, что я сегодня доказал, — сказал Джейк Пол после победы. — Я просто буду собой. Это часть пути, следующий шаг — титул чемпиона мира. Очевидно, что эти парни не могут со мной конкурировать. Он боксировал всю свою жизнь. Что дальше? Это будет ещё более масштабный бой. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы стать лучшим в мире и создать одну из величайших историй в спорте — стать первым чемпионом мира по боксу с канала Дисней».