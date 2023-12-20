Туменов: в ACA я не проигрывал, хочу завоевать пояс и защищать

Российский боец Альберт Туменов обратился к чемпиону АСА в полусреднем весе Устармагомеду Гаджидаудову в преддверии их очного поединка в рамках полуфинала Гран-при АСА. Их бой возглавит турнира АСА 168, который пройдет 24 декабря в Москве.

«В этой лиге — АСА и АСВ — я не проигрывал. Я намерен продолжить эту статистику. Я хочу завоевать пояс, а далее намерен его защищать. Что мне передать чемпиону? А чемпиону хочу сказать: «Я хорошо готов и хочу забрать этот пояс». Прекрасно понимаю, что Устармагомед тоже хорошо готов к нашему противостоянию. В общем, мы все увидим 24 декабря», — — сказал экс-боец UFC Туменов на пресс-конференции.

Гаджидаудов лаконично парировал эти высказывания: «Альберт, попробуй забери этот пояс».

Туменов владел поясами АСА и АСВ в полусреднем весе, а также выступал в UFC с зимы 2014 года по октябрь 2016 года.