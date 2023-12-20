Названы возможный соперник Альберта Дураева в UFC и дата боя

Российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев, выступающий в средней весовой категории UFC, в следующем поединке сразится с представителем Польши Робертом Брикзеком. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Марсель Дорфф.

Противостояние состоится 10 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США).

В настоящий момент Дураеву 34 года. В общей сложности в его активе 21 поединое в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою Альберт проиграл представителю Кореи Чун Ён Паку. Поединок проходил в ночь на 16 июля мск в Лас-Вегасе. Пак победил за счёт удушающего приёма во втором раунде.