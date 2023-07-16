Не уровень UFC? Дураев быстро устал и вчистую проиграл корейцу

В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в рамках которого наш соотечественник Альберт Дураев встречался с представителем Южной Кореи Чун Ён Паком по прозвищу Железная черепашка. Изначально поединок с участием Дураева должен был стать соглавным событием вечера, но позже матчмейкеры UFC поменяли порядок боёв, хотя в основном карде россиянин остался.

Для Альберта это был уже четвёртый бой в рамках UFC. Российский средневес в сентябре 2021 года эффектно выиграл заломом шеи на претендентской серии, чем очень впечатлил Дану Уайта. Однако в главном мировом промоушене Альберт не выступает так убедительно, как хотелось бы. У 34-летнего бойца есть некоторые проблемы с выносливостью, он заметно начинает замедляться во второй половине боя. Да и соперники, которые не дают работать в партере, для нашего соотечественника откровенно неудобны.

Таким оказался и Чун Ён Пак: сбалансированный боец, который умеет всё понемногу и в последнем бою одолел Дениса Тюлюлина. Пак достаточно хорош в стойке, готов и к жёстким разменам, и к борьбе, так что для Дураева этот бой не мог стать лёгкой прогулкой. Перед поединком фаворитом считался именно корейский боец.

Бой начался с попыток Дураева подобраться к сопернику, но Пак эффективно держал дистанцию джебом и быстро разбил нос россиянину. Альберт в долгу не остался и несколько раз донёс до лица соперника очень увесистые удары, открыв ему сечку. Дураев действовал уверенно, менял этажи и за счёт этого немного перебивал Пака на протяжении всего первого раунда, хотя периодически нарывался на неприятные джебы. В конце раунда было очень тревожно, так как Дураев ошибся и кореец мгновенно накинул гильотину. Несмотря на плотный захват, Альберт выстоял до гонга.

Вторая пятиминутка началась так же, как и первая. Дураев прессинговал, но уже не стал размениваться в стойке, а навязал борьбу сопернику и попытался перевести бой в комфортные для себя условия. Кореец довольно быстро вернулся в стойку, и начался кошмар для Дураева. Альберт отдал очень много сил и начал застаиваться. Пак несколько раз серьёзно потряс россиянина в стойке, дали о себе знать пресловутые проблемы Дураева с кардио. Пак был очень близок к финишу, несколько раз попытался зайти на удушающие приёмы и за 15 секунд до гонга всё же вынудил Дураева сдаться.

Пак, таким образом, убирает второго россиянина подряд. Для Дураева же это второе поражение в UFC при двух победах. Теперь перспективы Альберта в промоушене крайне туманны, к нашему большому сожалению.