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Боб Арум сказал, кто победит в бою Джошуа и Валлина

Боб Арум сказал, кто победит в бою Джошуа и Валлина
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Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Джошуа придётся повозиться с Валлином. Я считаю, что Валлин победит, это и вправду недооценённый боец. У него хватит навыков, я склоняюсь к его победе.

У Джошуа были нестабильные выступления, он не доказал, что может дать бой. Именно поэтому Усик дважды побил его, хоть и был меньше. Джошуа не находится на уровне Фьюри, Уайлдера и Усика», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Карл Фроч объяснил, почему Джошуа является аутсайдером в бою с Уайлдером.

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