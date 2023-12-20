Перейра: трилогия с Адесаньей больше не волнует меня, я дал ему шанс

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о возможности организации третьего поединка со звёздным новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Это не волнует меня. Я вызвал его после завоевания титула и дал ему шанс. Он не проявил ко мне никакого уважения и посмеялся над этим. Так что для меня это уже не имеет значения. Я дал ему шанс. Если он появится, хорошо. А если он этого не сделает, плевать», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 281 в ноябре 2022 года и завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Примечательно, что бразилец уступал у судей на момент остановки. Реванш состоялся в апреле на UFC 287, и на этот раз Адесанья победил нокаутом во втором раунде.