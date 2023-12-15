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Перейра — прорыв года, Уайт — руководитель года и другие итоги World MMA Awards

Накануне были подведены итоги престижной премии в области смешанных единоборств World MMA Awards. Бойцом года стал Леон Эдвардс, который также получил приз за нокаут года.

Лучшим бойцом года среди женщин стала Алекса Грассо, отвоевавшая титул у Валентины Шевченко. Мексиканка также была удостоена награды «Сабмишен года».

Полный список номинаций и лауреатов премии World MMA Awards:

Боец года: Леон Эдвардс;

Боец года среди женщин: Алекса Грассо;

Прорыв года: Алекс Перейра;

Бой года: Ислам Махачев против Алекса Волкановски на UFC 284;

Нокаут года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;

Сабмишен года: Алекса Грассо против Валентины Шевченко на турнире UFC 285;

Возвращение года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;

Апсет года: победа Алексы Грассо над Валентиной Шевченко на турнире UFC 285;

Тренер года: Майк Браун;

Команда года: American Top Team;

Рефери года: Херб Дин;

Руководитель года: Дана Уайт;

Промоушен года: UFC;

Личность года: Джо Роган;

Аналитик года: Майкл Биспинг;

Лучшая ММА-программа: Dana White’s Contender Series;

Медиаресурс года: ESPN;

Журналист года: Ариэль Хельвани;

Бойцовский дух года: Темба Горимбо;

За выдающиеся заслуги: Кен Шемрок.