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Перейра — прорыв года, Уайт — руководитель года и другие итоги World MMA Awards

Перейра — прорыв года, Уайт — руководитель года и другие итоги World MMA Awards
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Накануне были подведены итоги престижной премии в области смешанных единоборств World MMA Awards. Бойцом года стал Леон Эдвардс, который также получил приз за нокаут года.

Лучшим бойцом года среди женщин стала Алекса Грассо, отвоевавшая титул у Валентины Шевченко. Мексиканка также была удостоена награды «Сабмишен года».

Полный список номинаций и лауреатов премии World MMA Awards:

  • Боец года: Леон Эдвардс;
  • Боец года среди женщин: Алекса Грассо;
  • Прорыв года: Алекс Перейра;
  • Бой года: Ислам Махачев против Алекса Волкановски на UFC 284;
  • Нокаут года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;
  • Сабмишен года: Алекса Грассо против Валентины Шевченко на турнире UFC 285;
  • Возвращение года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;
  • Апсет года: победа Алексы Грассо над Валентиной Шевченко на турнире UFC 285;
  • Тренер года: Майк Браун;
  • Команда года: American Top Team;
  • Рефери года: Херб Дин;
  • Руководитель года: Дана Уайт;
  • Промоушен года: UFC;
  • Личность года: Джо Роган;
  • Аналитик года: Майкл Биспинг;
  • Лучшая ММА-программа: Dana White’s Contender Series;
  • Медиаресурс года: ESPN;
  • Журналист года: Ариэль Хельвани;
  • Бойцовский дух года: Темба Горимбо;
  • За выдающиеся заслуги: Кен Шемрок.
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