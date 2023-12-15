Перейра — прорыв года, Уайт — руководитель года и другие итоги World MMA Awards
Накануне были подведены итоги престижной премии в области смешанных единоборств World MMA Awards. Бойцом года стал Леон Эдвардс, который также получил приз за нокаут года.
Лучшим бойцом года среди женщин стала Алекса Грассо, отвоевавшая титул у Валентины Шевченко. Мексиканка также была удостоена награды «Сабмишен года».
Полный список номинаций и лауреатов премии World MMA Awards:
- Боец года: Леон Эдвардс;
- Боец года среди женщин: Алекса Грассо;
- Прорыв года: Алекс Перейра;
- Бой года: Ислам Махачев против Алекса Волкановски на UFC 284;
- Нокаут года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;
- Сабмишен года: Алекса Грассо против Валентины Шевченко на турнире UFC 285;
- Возвращение года: Леон Эдвардс против Камару Усмана на турнире UFC 278;
- Апсет года: победа Алексы Грассо над Валентиной Шевченко на турнире UFC 285;
- Тренер года: Майк Браун;
- Команда года: American Top Team;
- Рефери года: Херб Дин;
- Руководитель года: Дана Уайт;
- Промоушен года: UFC;
- Личность года: Джо Роган;
- Аналитик года: Майкл Биспинг;
- Лучшая ММА-программа: Dana White’s Contender Series;
- Медиаресурс года: ESPN;
- Журналист года: Ариэль Хельвани;
- Бойцовский дух года: Темба Горимбо;
- За выдающиеся заслуги: Кен Шемрок.
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