Уиттакер — о драке Стрикленда и дю Плесси: это была постановка

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал драку между действующим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 296. Напомним, бойцы устроили потасовку в рингсайде, охране пришлось увести Стрикленда с арены.

«Честно, я считаю, что это была постановка. Потому что это выглядело странно. Непонятно. Вы видели, как Стрикленд сказал: «Разойдитесь». А затем он прыгнул, как в WWE. То, как он наносил удары, якобы стуча Дрикусу по спине…

Возможно, это было сделано ради завлечения, и в таком случае Стрикленда не в чем винить. Я не знаю… Это глупо. Он ведь чемпион», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.