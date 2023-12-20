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Уиттакер — о драке Стрикленда и дю Плесси: это была постановка

Уиттакер — о драке Стрикленда и дю Плесси: это была постановка
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал драку между действующим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 296. Напомним, бойцы устроили потасовку в рингсайде, охране пришлось увести Стрикленда с арены.

«Честно, я считаю, что это была постановка. Потому что это выглядело странно. Непонятно. Вы видели, как Стрикленд сказал: «Разойдитесь». А затем он прыгнул, как в WWE. То, как он наносил удары, якобы стуча Дрикусу по спине…

Возможно, это было сделано ради завлечения, и в таком случае Стрикленда не в чем винить. Я не знаю… Это глупо. Он ведь чемпион», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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