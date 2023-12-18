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Адесанья отреагировал на драку Стрикленда и дю Плесси

Адесанья отреагировал на драку Стрикленда и дю Плесси
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал драку между действующим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Вполне респектабельные чемпионы и претенденты на титул. Они говорили, что я позорен как чемпион. Но вот что делают они. Они дерутся. Стрикленд перепрыгнул через стул, придурок ударил дю Плесси и устроил драку.

Мне это нравится. Мне нравится дерьмовое шоу. Как и всем, не так ли? Мы все смотрим столкновения и не отводим глаз», — сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт назвал виновного в драке дю Плесси и Стрикленда.

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