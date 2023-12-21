Алекс Перейра высказался о переходе в тяжёлый вес UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях и действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о переходе в тяжёлый дивизион (до 120 кг).

«Прямо сейчас это не входит в мои планы. Я только что перешёл в более тяжёлую категорию и чувствую себя в ней отлично. Я завоевал пояс, а это говорит о том, что я поступил правильно. На данный момент я — полутяжеловес.

Я не тяжеловес, но если однажды моё тело даст мне знать… Мне 36 лет, и мои тренировки изменились. За последние три года моё тело сильно изменилось из-за различных тренировок. Если моё тело изменится ещё сильнее и даст мне понять, что я больше не могу драться в полутяжёлом весе, я поднимусь», — сказал Перейра на пресс-конференции.