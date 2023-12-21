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Тони Фергюсон жёстко ответил всем, кто призывает его завершить карьеру

Тони Фергюсон жёстко ответил всем, кто призывает его завершить карьеру
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон ответил на многочисленные призывы завершить карьеру, которые посыпались на него в социальных сетях после седьмого подряд поражения, которое он потерпел в бою с британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Люблю своих фанатов, вы все классные. Продолжайте верить в меня, ребята. Шагаем вперёд. Не бывает успеха без тяжёлых времён. Я не уйду на пенсию. Отвалите, вы просто куча неудачников», — написал 39-летний Фергюсон на своей странице в социальной сети.

Примечательно, что в последний раз американец побеждал в 2019 году, когда на турнире UFC 238 досрочно остановил соотечественника Дональда Серроне.

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