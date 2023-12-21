Тренер Махачева рассказал, как Тони Фергюсон может спасти свою карьеру

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, прокомментировал слова руководителя промоушена Даны Уайта, выразившего надежду, что 39-летний американец Тони Фергюсон завершит карьеру после седьмого поражения подряд.

«Первое, что хочу сказать: UFC пойдёт на пользу расставание с Тони Фергюсоном, знаете ли, его освобождение на данном этапе правда может принести им пользу. Раньше было бы не так, поскольку он был ценным активом и был действительно хорош с позиции раскручивания боёв.

Но Тони по-прежнему хорош в этом. У нас есть и другие организации, например, кулачные бои. У Тони всё ещё есть шанс на высокооплачиваемую работу, если он сам этого захочет. Ведь люди готовы платить, чтобы смотреть его бои. Думаю, Тони Фергюсону, вероятно, нужно по-настоящему посмотреть на себя со стороны. Серия из семи поражений. Возраст берёт своё», — рассказал Мендес в своём подкасте.