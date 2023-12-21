Иван Штырков возглавит команду на Играх Будущего

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звёздной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего». В Казани он возглавит коллектив Gamers or Fighters, куда входят звёзды российских ММА.

Всего в турнире по фиджитал-единоборствам примут участие восемь команд, в каждой из которых будет по четыре бойца разных весовых категорий, включая одну женскую. В полусреднем весе (77,1 кг) команду Штыркова представит Ильяс Хамзин, в лёгком весе (70,3 кг) — Тимур Нагибин, в полулёгком весе (65,7 кг) — Денис Лаврентьев. В женской категории (56,7 кг) на Играх Будущего выступит Любовь Сальникова.

«Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там ни там не упасть в грязь лицом», — рассказал Иван Штырков.

20 декабря прошла жеребьёвка турнира по фиджитал-единоборствам, который состоится в феврале в Казани в рамках Игр Будущего. Команде Штыркова на нём будут противостоять спортсмены из семи клубов: Gor MMA, MMA Fighters, Smash Academy, Arabian Warriors, Kuznya, RCC и MK Team. В их состав войдут бойцы из 10 стран. На Играх им предстоит сначала сразиться в киберспортивной части, а затем выйти в октагон, чтобы провести поединки, состоящие из трёх раундов по три минуты.