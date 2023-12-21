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Леон Эдвардс: Белал, успокойся, сынок, я уже сказал UFC, что не против драться с тобой

Леон Эдвардс: Белал, успокойся, сынок, я уже сказал UFC, что не против драться с тобой
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс заявил, что дал согласие на бой с американцем Белалом Мухаммадом.

«Ахах, Белал, успокойся, сынок, для меня ты наименее пугающий человек в этой организации. Я уже сказал UFC, что не против, я буду драться с тобой следующим, это лёгкая работа. Тебе просто нужно подумать и понять, почему они тебя так ненавидят», — написал Эдвардс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Мухаммад заявил, что считает именно себя, а не казаха Шавката Рахмонова достойным права получить титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Мухаммад одолел единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса. Победа стала для него девятой подряд, американец не проигрывает с 2019 года.

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