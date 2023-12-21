Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа: представьте, что я сделаю с Фьюри, когда придёт время

Энтони Джошуа: представьте, что я сделаю с Фьюри, когда придёт время
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский боксёр Энтони Джошуа выразил уверенность, что победит своего соотечественника Тайсона Фьюри. По словам Джошуа, его уверенность в собственных силах укрепилась после поединка Фьюри с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Я уже говорил, что побью Тайсона Фьюри, и моё мнение только укрепилось после того, как я увидел его выступление в поединке с Фрэнсисом Нганну. Фьюри чуть не подловили. Представьте, что я могу с ним сделать, когда придёт время», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Поединок Фьюри и Нганну состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.

Материалы по теме
Кто вырубает соперников жёстче? Сравниваем силу удара боксёров и бойцов ММА
Кто вырубает соперников жёстче? Сравниваем силу удара боксёров и бойцов ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android