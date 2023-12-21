Энтони Джошуа: представьте, что я сделаю с Фьюри, когда придёт время

Известный британский боксёр Энтони Джошуа выразил уверенность, что победит своего соотечественника Тайсона Фьюри. По словам Джошуа, его уверенность в собственных силах укрепилась после поединка Фьюри с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Я уже говорил, что побью Тайсона Фьюри, и моё мнение только укрепилось после того, как я увидел его выступление в поединке с Фрэнсисом Нганну. Фьюри чуть не подловили. Представьте, что я могу с ним сделать, когда придёт время», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Поединок Фьюри и Нганну состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.