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Стерлинг: не знаю, смогут ли люди понять, насколько велика история успеха Эдвардса

Стерлинг: не знаю, смогут ли люди понять, насколько велика история успеха Эдвардса
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Бывший чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о британском чемпионе промоушена в полусредней весовой категории Леоне Эдвардсе.

«Я не знаю, смогут ли люди понять, насколько велика история успеха Леона Эдвардса, если не посмотрят, как выглядела его семья в детстве. Мне повезло, что я родился не в такой же ситуации, но история моей семьи схожа. Большинству людей в подобных странах приходится нелегко. Все взлёты и падения, ковид и различные препятствия, через которые он прошёл, на мой взгляд, делают ещё более особенным то, чего он достиг. В любом случае Эдвардс для меня – настоящий профессионал», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

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