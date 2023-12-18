Эдвардс — лёгкий соперник для Махачева. Россиянин обойдёт Хабиба, забрав второй пояс

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 296, которым промоушен закрывал календарный год. В главном событии сошлись действующий чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.

По вывеске и ажиотажу бой выглядел вполне неплохо. По словам Даны Уайта, во время пресс-конференции перед турниром покупки PPV увеличились на 25%. Однако сам поединок выдался крайне незрелищным. Бойцы редко форсировали события, мало активничали и бо́льшую часть времени просто перемещались по клетке. За всем этим из кейдж-сайда внимательно наблюдал чемпион лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который ранее уже обозначил желание сразиться с победителем и добавить второй пояс в свою коллекцию.

Эдвардс в итоге победил в довольно прагматичном стиле и сохранил титул, но Махачева это совершенно не впечатлило: «Я прикончу обоих этих парней. Леон должен быть следующим. Их бой был полной ерундой, мы должны сменить чемпиона».

Сейчас удачное время для того, чтобы Ислам поднялся в полусреднюю весовую категорию и сразился за второй пояс. Ни Эдвардс, ни тем более Ковингтон не выглядят сейчас непроходимыми соперниками. Бой с Колби уже утратил свою актуальность, но нет сомнений, что в будущем Махачев в любом случае попытается добраться до Эдвардса.

Леон — базовый кикер, у него отлично летят ноги по разным этажам, Камару Усман не даст никому соврать. Да и Ковингтону пришлось заматывать лёд к отбитым ногам и хромая покидать арену. То есть этот элемент работает у Эдвардса неплохо. Насколько это эффективно с Махачевым, который любой неудачно выброшенный удар может трансформировать в тейкдаун? К тому же россиянин всегда бьётся предельно дисциплинированно и минимизирует возможные риски. Первый бой с Алексом Волкановски в этом плане получился исключением, а до этого Ислам пропускал меньше всех акцентированных ударов в среднем за поединок.

Ковингтон не смог подключить борьбу, но Махачев абсолютно точно сделает это лучше. Колби не самый габаритный парень и явно уступал в мощи Эдвардсу, который за счёт превосходства в физике уверенно поднимался из любого положения. Ислам этого сделать не даст. Во-первых, он сам по себе довольно немаленький и вряд ли уступает британцу, а во-вторых, обещал, что наберёт мышц, если нужно будет подраться в полусреднем весе. На бумаге кажется, что Махачев сможет контролировать Эдвардса на канвасе, и это может стать проблемой.

Что касается ударной техники, то Ислама принято недооценивать в этом аспекте, хотя все забывают, что он потрясал и Чарльза Оливейру перед сабмишеном, и Волкановски в первом бою, а в реванше все помнят, что было с австралийцем. Эдвардс, как правило, работает довольно пассивно, часто меняет стойки, и в руках у него нет серьёзной огневой мощи. Махачев может удивить его и на руках, и на ногах. Очевидно, что Леону некомфортно под давлением, что мы видели в первом бою с Усманом, но там он спасся лаки-панчем. Ислам эту возможность учтёт и может оставить британца совсем без козырей.

Если Махачев доведёт план до конца и завоюет второй пояс, то сумеет превзойти своего протеже Хабиба Нурмагомедова хотя бы чисто статистически. Безусловно, Ислам не руководствуется этими мыслями, а хочет второй титул исключительно для собственного наследия, но это станет феноменальным достижением и для самого россиянина, и для российских ММА в целом.