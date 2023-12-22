Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Максим Бабанин: Валлин может выстоять с Джошуа

Максим Бабанин: Валлин может выстоять с Джошуа
Комментарии

Популярный российский боксёр Максим Бабанин поделился прогнозами на предстоящие поединки между шведом Отто Валлином и британцем Энтони Джошуа, а также между американцем Деонтеем Уайлдером и новозеландцем Джозефом Паркером, которые пройдут в рамках вечера бокса от Matchroom Boxing. Спортивное мероприятие состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Я не ожидал, что Валлин может так отбоксировать против Гассиева. Поэтому думаю, что он может выстоять с Джошуа. Шансов на победу нет, но бой будет конкурентным. Что касается боя Уайлдера, думаю он выиграет у Паркера», – сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что поединок Уайлдера и Паркера будет соглавным событием турнира, а бой Джошуа и Валлина – главным.

Материалы по теме
Артур перевесит Бивола? А Уайлдер и Джошуа окажутся легче соперников. LIVE
Live
Артур перевесит Бивола? А Уайлдер и Джошуа окажутся легче соперников. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android