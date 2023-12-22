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Бабанин: Джошуа и Уайлдер считают, что их ждут проходные бои, поэтому ведут переговоры

Бабанин: Джошуа и Уайлдер считают, что их ждут проходные бои, поэтому ведут переговоры
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Известный российский боксёр Максим Бабанин прокомментировал новости о переговорах между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером. Ранее сообщалось, что спортсмены могут провести поединок друг с другом в следующем году.

«Думаю, Джошуа и Уайлдер считают, что их ждут проходные бои, поэтому ведут переговоры. Сразу думают о следующем поединке, не выиграв своих соперников. У Валлина запредельная мотивация. Если он выиграет, то может сразу замахнуться на бой с Уайлдером», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Джошуа и Уайлдер проведут бои на предстоящем вечере бокса от Matchroom Boxing в Саудовской Аравии. Энтони сразится со шведом Отто Валлином, а Деонтею будет противостоять новозеландец Джозеф Паркер.

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