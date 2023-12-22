Взвешивание Day of Reckoning: Махмудов перевесил Кабайела

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Завершилась церемония взвешивания перед турниром Day of Reckoning, который пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

34-летний российский боксёр Арсланбек Махмудов оказался тяжелее своего соперника на этом турнире — 31-летнего представителя Германии Агита Кабайела. Первый из двух тяжеловесов показал вес 118,84 кг. Его соперник оказался на 9 кг легче — 109,45 кг.

Напомним, оба боксёра до сих пор не знают поражений в тяжёлой весовой категории. Рекорд Махмудова — 18-0, 17 побед нокаутом. У Кабайела 23-0, в 15 боях он нокаутировал своих соперников.

Напомним, поединок на турнире также проведёт россиянин Дмитрий Бивол. Соперником Бивола будет британец Линдон Артур. В главном бою сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).