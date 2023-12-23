Результаты взвешивания ACA 168

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Турнир по смешанным единоборства ACA 168 пройдёт 24 декабря в Москве. Сегодня, 23 декабря, прошла церемония взвшивания.

Результаты взвешивания на турнире ACA 168:

Устармагомед Гаджидаудов (77,6 кг) – Альберт Туменов (77,6 кг);

Али Багов (70,7 кг) – Артём Резников (70,8 кг);

Фаридун Одилов (93,1 кг) – Михаил Мохнаткин (93,4 кг);

Артём Фролов (84,5 кг) – Гаджимурад Хирамагомедов (84,4 кг);

Алексей Махно (78,1 кг) – Алексей Шуркевич (77,4 кг);

Рустам Керимов (65,85 кг) – Чарльз Энрике (65,75 кг);

Глеб Хабибуллин (66,2 кг) – Маркос Родригез (65,95 кг);

Алимардан Абдыкааров (61,6 кг) – Андерсон Дос Сантос (61,5 кг);

Анис Екубов (58,6 кг) – Иброхим Шоимов (57,7 кг);

Абдул-Карим Бадахши (57,15 кг) – Анатолий Кондратьев (57,45 кг);

Станислав Власенко (84,45 кг) – Владислав Янковский (83,9 кг);

Ислам Мешев (66,15 кг) – Леван Макашвили (66,15 кг);

Виктор Макаренко (70,6 кг) – Хавьер Басурто (72,8 кг);

Бай-Али Шаипов (84,4 кг) – Азамат Джигкаев (84,45 кг).

Отметим, что Мохнаткин, Махно, Екубов, Кондратьев и Басурто и будут лишены части гонорара.

Бой Осимхона Рахмонова и Астемира Нагоева отменён. Рахмонов был снят врачом из-за возникших во время сгонки проблем со здоровьем.