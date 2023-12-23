Усман Нурмагомедов: никому не нужен твой внутренний мир — важно, чтобы ты был красиво одет

Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов, поделился новым сообщением на своей странице в социальной сети, в котором порассуждал о выборе между внутренним миром человека и его внешним видом.

«Никому и даром не нужен твой внутренний мир. Всем важно, чтобы ты был красиво одет, приятно пах и в беседе не грузил своими проблемами», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по Нурмагомедову после того, как получит результат пробы В.

Нурмагомедов остаётся непобедимым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 поединках, восемь из которых он завершил досрочно.